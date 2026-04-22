El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a todos los beneficiarios del Seguro Social sobre las consecuencias que puede tener en sus prestaciones el tener deudas tributarias inconclusas, recibir una factura de aviso y no comunicarse con el organismo para resolver el pendiente. En estos casos, las autoridades podrían determinar que un embargo es la próxima acción y, si se cumplieron todas las instancias previas necesarias, las jubilaciones del Seguro Social -por ejemplo- pueden estar sujetas a descuentos mensuales. De acuerdo con lo señalado por la agencia recaudadora en una publicación oficial, es a través del Programa Federal de Gravamen de Pagos (FPLP) que IRS puede recaudar el 15% de los beneficios mensuales sujetos al Titulo II del Seguro Social con el fin de saldar su obligación morosa. Antes de efectuar esta medida, se envía una factura titulada Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia. Al recibirla, el contribuyente debe comunicarse de inmediato con la agencia para trabajar en un acuerdo de pagos que permita brindar una solución alternativa a la deuda. Desde ese momento, IRS fija un período de 30 días para realizar arreglos con la agencia, de lo contario y si se determina que el bien a embargar serán estos beneficios, comenzarán a sustraerse hasta un 15% de los pagos mensuales del Seguro Social y la medida finalizará cuando se llegue a otro acuerdo o se salde todo el pendiente. El Código de Impuestos Internos (IRC) establece que debe levantarse esta medida cuando “Si no responde a los avisos de cobro de IRS, y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad. Aunque usted crea que no adeuda los impuestos citados, aún debe comunicarse con el IRS", indica la agencia.