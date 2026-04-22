Recibir una herencia del exterior puede implicar obligaciones fiscales específicas en Estados Unidos que muchos contribuyentes desconocen. No cumplir con estos requisitos en tiempo y forma puede derivar en sanciones que escalan rápidamente y afectan directamente el patrimonio. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que cuando un residente o ciudadano estadounidense recibe una herencia desde el extranjero: Aunque la herencia en sí puede no estar gravada directamente en todos los casos, los ingresos derivados de esos bienes sí lo están. Esto incluye: Si el contribuyente no presenta el Formulario 3520 o no declara los ingresos correspondientes: