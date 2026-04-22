La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó una nueva ronda de pagos correspondiente al calendario de abril, que se distribuye de forma escalonada según la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Este miércoles 22 de abril marca el cierre del cronograma mensual. El sistema de pagos del Seguro Social en Estados Unidos se organiza en distintos grupos para garantizar una distribución ordenada de los beneficios. En este caso, se trata del último grupo que recibe su dinero durante el mes. De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los pagos de este miércoles están dirigidos a un grupo específico de beneficiarios que cumplen con un requisito clave. Las personas que cobran hoy son: Este grupo forma parte de la última ronda de pagos del mes, que se deposita en el cuarto miércoles de abril. Los pagos se realizan principalmente mediante depósito directo, aunque en algunos casos pueden llegar con una leve demora dependiendo del banco. El sistema de la SSA divide los pagos mensuales en tres miércoles, según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Este esquema se mantiene de forma estable desde hace años. El calendario se organiza de la siguiente manera: Este modelo permite distribuir millones de pagos de forma ordenada y evitar sobrecargas en el sistema. No todos los beneficiarios del Seguro Social reciben su dinero en esta fecha. Existen grupos que siguen un cronograma distinto dentro del mismo sistema. Quedan fuera de este pago: Estos grupos ya recibieron sus pagos a comienzos del mes, generalmente el día 1 o el día 3, según el caso.