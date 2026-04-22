La Administración del Seguro Social (SSA) volvió a poner en foco la situación financiera del sistema previsional en Estados Unidos. Los últimos análisis advierten sobre un escenario crítico si no se aplican reformas en el corto plazo. El debate se reitera a medida que se acerca una fecha clave para el fondo fiduciario que sostiene los pagos a jubilados. La falta de acuerdos políticos mantiene sin cambios un sistema que ya opera con un déficit estructural. Según proyecciones oficiales citadas en distintos informes, el fondo principal del Seguro Social podría agotar sus reservas hacia el año 2032. Esto no implica la desaparición del sistema, pero sí un cambio profundo en su funcionamiento. En ese escenario, la SSA pasaría a pagar beneficios únicamente con los ingresos provenientes de impuestos actuales. Esto reduciría la capacidad de cubrir el total de las jubilaciones, generando un ajuste automático en los pagos. Los especialistas advierten que, sin intervención del Congreso, el sistema enfrentará recortes significativos. La sostenibilidad dependerá de decisiones legislativas que aún no se concretan. Las estimaciones indican que, una vez agotado el fondo fiduciario, el Seguro Social podría pagar entre el 70% y el 75% de los beneficios actuales. Esto implica una reducción cercana a una cuarta parte de los ingresos para millones de jubilados. El impacto sería directo en los hogares que dependen de estos pagos como principal fuente de ingresos. En términos concretos, una jubilación promedio sufriría una disminución considerable mes a mes. El desequilibrio del Seguro Social responde a factores estructurales que se vienen acumulando desde hace años. Entre ellos se destaca el envejecimiento de la población y la menor proporción de trabajadores activos por cada jubilado. Sin una reforma que incluya cambios en ingresos o beneficios, el escenario de recortes se vuelve cada vez más probable. El futuro del sistema dependerá de decisiones políticas que aún están en discusión.