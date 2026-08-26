Durante la temporada fiscal cada año, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones, saldar las obligaciones pendientes y solicitar cualquier crédito para el que sean elegibles.

En este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) presenta advertencias a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial respecto a las sanciones que serán impuestas en el caso de que se intenten saldar obligaciones fiscales con cuentas bancarias que carezcan de fondos suficientes.

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, estas multas serán notificadas mediante un aviso personalizado y se basarán en los pagos que se intentaron realizar sin contar con los fondos necesarios.

No obstante, bajo ciertas circunstancias, el IRS podría considerar que esta operación fue llevada a cabo de manera errónea y no aplicar la sanción a aquellos que logren demostrarlo.

¿Cuándo entra en vigor la multa impuesta por el IRS?

“La sanción por cheque rechazado u otra modalidad de pago se aplica en caso de no contar con el dinero suficiente en su cuenta bancaria para cubrir el monto correspondiente al impuesto que debe pagar”, informan las autoridades. En tales circunstancias, la entidad bancaria procederá a rechazar y devolver el cheque o la transacción electrónica, designando el monto como “impago”.

En el caso de que se intente el pago sin fondos por un impuesto inferior a USD 1250, la multa será equivalente a la cantidad que debía abonarse o USD 25, tomando el menor de los dos. En el supuesto contrario, si el monto pendiente es de USD 1250 o más, la multa equivaldrá al 2% de la cantidad que debía ser abonada.

Cuando el IRS impone dicha penalización, se remite un aviso al contribuyente informando sobre la resolución. En este aviso se especificará el plazo para efectuar el pago de la penalización, el cual debe ser cumplido estrictamente para evitar la acumulación de intereses.

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IRS indica que la penalización se anula cuando se verifica que el pago fue intentado de buena fe y que el contribuyente poseía los denominados “motivos razonables” para suponer que la cuenta utilizada en la transacción contaba con los fondos necesarios.

Para solicitar a la agencia que se reconsidere la sanción, es preciso seguir los pasos a continuación:

Elaborar una declaración por escrito que especifique las razones por las cuales la penalización debería ser suspendida.

Incluir cualquier documento que pueda demostrar que la cuenta poseía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco).

Firmar y fechar la declaración.

Enviar la documentación a la dirección de correo que aparece en el aviso.