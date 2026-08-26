Los depósitos o retiros en efectivo quedan debidamente registrados y pueden generar revisiones si no se justifican de manera adecuada.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los controles financieros y ha confirmado que las autoridades tienen la facultad de investigar a todas las personas que realicen retiros o depósitos en efectivo que superen un importe específico sin adherirse a los procedimientos de reporte pertinentes.

La normativa se enmarca dentro del sistema de monitoreo contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, siendo implementada por agencias federales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la red de control financiero del Tesoro.

IRS analiza a todos los individuos que realicen retiros o depósitos de esta cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.

En Estados Unidos, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de informar las transacciones en efectivo que superen los USD 10.000. Cuando un cliente efectúa depósitos o retiros que exceden dicha cantidad, la entidad bancaria elabora un informe automático para las autoridades.

Este informe no conlleva una sanción inmediata, sin embargo, puede desencadenar revisiones si el origen o destino de los fondos no se encuentra en consonancia con lo que ha sido declarado por el titular. Aplazar la declaración de ingresos o no evidenciar la procedencia del efectivo podría resultar en investigaciones fiscales.

En Estados Unidos, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de informar las transacciones en efectivo que superen los USD 10.000. (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

El procedimiento que es requisito para todos aquellos que ejecuten estas transacciones

Las personas que realicen retiros o depósitos que superen USD 10.000 en efectivo deben asegurarse de que sus ingresos estén debidamente declarados y de mantener la documentación que justifique la procedencia del dinero.

Cumplir con las obligaciones tributarias y atender a cualquier requerimiento oficial contribuye a prevenir sanciones o auditorías más exhaustivas.