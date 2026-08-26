El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) publica en su sitio web oficial los plazos en los cuales cada vehículo del estado debe someterse a una inspección de seguridad.

Una vez cumplida esta medida obligatoria, se otorga una pegatina de inspección que debe ser colocada en el frente del vehículo. Si esta se encuentra caducada o no puede ser exhibida adecuadamente, se impondrán multas correspondientes al incumplimiento.

El componente que todos los vehículos deben presentar para prevenir multas.

Las inspecciones de seguridad deben llevarse a cabo periódicamente cada 12 meses o en el instante en que se produzca la transferencia de la propiedad del vehículo.

Estos controles tienen como finalidad examinar el funcionamiento de, por ejemplo, cinturones de seguridad, frenos, dirección del automóvil, suspensión, chasis, neumáticos o luces.

Una vez realizada la inspección, la etiqueta que la valida deberá colocarse de manera visible en el vehículo y mantenerse siempre vigente, ya que su caducidad iniciará el último día del mes indicado.

“Conserve el comprobante de la etiqueta de inspección de emisiones como evidencia de que su vehículo ha sido evaluado”, se menciona.

Talleres certificados reemplazarán a los verificentros en un nuevo modelo de control vehicular. Fuente: Shutterstock.

Sanciones aplicables a todos los conductores que incumplan este requisito

En el caso de que la pegatina no se encuentre expuesta bajo las condiciones necesarias para la circulación, se aplicará una multa de aparcamiento que variará de acuerdo con el tiempo que el vehículo haya estado en incumplimiento.

Esta sanción se determinará de la siguiente manera:

De 25 a 50 dólares : 60 días de caducidad

De 50 a 100 dólares : más de 60 días

De 50 a 100 dólares: si no se presenta pegatina alguna

Además, cada multa contará con un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de que se trate de los tribunales municipales o de aldea.