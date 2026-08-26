En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.07 este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.41%.

La cotización del Peso dominicano mostró una variación semanal de -1.07% y una variación anual de -8.82%, indicando una depreciación reciente y una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 11.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.40%.

En el día de hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a cero. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días anteriores, sugiriendo una mayor fortaleza en el mercado cambiario.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en la economía global o local podrían influir en el comportamiento de la moneda en los próximos días. La estabilidad económica y las decisiones políticas jugarán un papel clave en el mantenimiento de esta trayectoria ascendente.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.