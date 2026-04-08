Las normativas relacionadas con la renovación de la licencia de conducir en California experimentan modificaciones a partir de una edad específica. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) indica que los adultos mayores que retrasen el proceso podrían perder la oportunidad de renovar bajo el sistema convencional y enfrentar restricciones adicionales. Es fundamental que los ciudadanos comprendan las implicaciones de estas regulaciones, ya que el incumplimiento podría resultar en complicaciones significativas en su capacidad para conducir legalmente. En California, los conductores de 70 años o más deben cumplir con ciertas regulaciones para la renovación de su licencia. En California, los conductores que superan los 70 años de edad deben cumplir con los siguientes requisitos: