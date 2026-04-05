Un proyecto internacional avanza de manera silenciosa hacia uno de los mayores hitos tecnológicos de la historia: la construcción de un sistema que tiene la capacidad de generar energía limpia e ilimitada a partir de la fusión nuclear. Mientras gran parte del mundo debate sobre el futuro de las centrales nucleares y el impacto ambiental de los combustibles fósiles, este desarrollo cobra relevancia. Este proyecto se denomina ITER y recientemente ha alcanzado la etapa más compleja desde su inicio. El avance más reciente marca un punto de inflexión: la instalación de los componentes principales de la cámara donde se formará el plasma, una esfera de energía que alcanzará 150 millones de grados Celsius. Se trata de una de las temperaturas más extremas jamás manejadas por la ingeniería moderna. Instalado en Cadarache, al sur de Francia, el corazón del reactor comenzó su ensamblaje definitivo luego de más de dos décadas de desarrollo. Liderado por la Unión Europea y acompañado por potencias como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India, ITER intenta recrear en la Tierra el mismo proceso que ocurre en el interior del Sol. Para soportar semejante desafío térmico, la cámara del reactor —conocida como vacuum vessel— se compone de nueve gigantescas secciones de acero, fabricadas con precisión milimétrica y diseñadas para encajar como si fueran un rompecabezas ultratecnológico. Cada pieza pesa decenas de toneladas y en conjunto superan las 400 toneladas, lo que convierte al núcleo de ITER en una de las estructuras científicas más pesadas jamás construidas. La empresa Westinghouse Electric Company está a cargo de la instalación de estos módulos, contratados por unos 168 millones de dólares. Cualquier desalineación mínima podría comprometer la estabilidad del plasma, por lo que el ensamblaje requiere robots especializados, sistemas de medición láser y controles continuos. El proceso, conocido como fusión nuclear, es la “energía soñada”: no produce emisiones masivas de carbono, no depende de combustibles escasos y no presenta los mismos riesgos que la fisión utilizada en las centrales actuales. El objetivo es crear un entorno donde átomos ligeros —principalmente hidrógeno— puedan fusionarse entre sí, liberando enormes cantidades de energía sin producir residuos radiactivos de larga duración. Para lograrlo, se utilizarán campos magnéticos extremadamente potentes que confinarán el plasma, evitando que toque las paredes físicas del reactor. La sincronización de todos estos dispositivos permitirá mantener el plasma “flotando” dentro de su jaula magnética, evitando que se escape y garantizando un funcionamiento estable. Controlar un plasma millones de veces más caliente que el núcleo del Sol no es tarea sencilla. ITER requerirá: Si ITER logra demostrar la viabilidad y sostenibilidad de la fusión nuclear a gran escala, podría facilitar la creación de reactores comerciales que abastezcan ciudades, industrias y redes eléctricas completas, sin la emisión de gases contaminantes ni la dependencia de recursos finitos. En otras palabras, se trataría de una tecnología que podría redefinir el mapa energético global durante siglos. La posibilidad de que ITER logre este avance representa un cambio significativo en la forma en que se produce y consume energía, lo que podría tener un impacto profundo en la sostenibilidad ambiental y en la economía global.