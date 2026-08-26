La cotización del peso colombiano cerró a USD 3117.48 este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.76%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 1.39%, pero en el último año registra una variación de -17.99%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 14.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 13.82%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días ha experimentado un incremento en su valor. Este comportamiento indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

La tendencia positiva sugiere que los factores económicos y políticos actuales están generando confianza en el Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear el mercado para asegurarse de que esta tendencia se mantenga en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.