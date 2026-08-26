Cada país establece sus condiciones de ingreso y los extranjeros que quieran ir de vacaciones deben cumplirlas.

El pasaporte cumple una función fundamental a la hora de viajar al exterior, ya que debido a su validez y alcance internacional sirve para identificarse ante las autoridades migratorias del país de destino.

Este documento debe presentarse de modo que cumpla con las condiciones que impone cada nación para el ingreso de extranjeros y no siempre es suficiente que se encuentre sin deterioro grave y dentro del periodo de vigencia. Algunas veces, se debe cumplir con un mínimo determinado de tiempo.

El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica prohíben el ingreso a todas estas personas: ¿Qué exige cada país?

El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica piden un mínimo de vigencia restante para permitir el ingreso al país. Los primeros dos exigen que el pasaporte cuenta con un mínimo de seis meses de vigencia, y el último solo tres. El objetivo de esta medida es evitar que el viajero extranjero se quede indocumentado en un país ajeno al suyo.

El Salvador, además, según nacionalidad puede solicitar el pago de la Tarjeta de Turista (12 dólares aproximadamente), un boleto de salida y comprobantes de alojamiento y solvencia económica.

Estados Unidos pide a todos los extranjeros que presenten una visa vigente o una autorización electrónica de viaje (ESTA), si es que se puede aplicar por nacionalidad. Además, las autoridades migratorias también podrán solicitar un boleto que demuestre intención de salida, comprobantes de alojamiento y solvencia económica, y rellenar el Formulario I-94.

Costa Rica, al igual que los dos anteriores, solicita un boleto de salida, comprobantes de solvencia económica (al menos 100 dólares por mes de estadía), y no se requiere visa para estadías menores a 90 días, dependiendo del país de origen.

El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica piden un mínimo de vigencia restante para permitir el ingreso al país. IA Gemini

Información a tener en cuenta para viajar a El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica

Para viajar a cualquiera de estos países, se recomienda asegurarse de que el pasaporte pueda cumplir las condiciones correspondientes cuando se realice el viaje.

Asimismo, es importante renovarlo con anticipación si ese no será el caso para evitar demoras e inconvenientes a la hora de abordar o ingresar al país.

Es conveniente revisar los requisitos de cada país y las posibles advertencias que pueden lanzar las autoridades oficiales por distintos motivos.



