El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani puso en marcha una propuesta que podría cambiar por completo la forma de pagar impuestos de los sectores con mayores ingresos en la ciudad. En una audiencia presupuestaria del Senado estatal, el funcionario propuso un aumento en los impuestos de quienes superen una cierta cantidad de ganancias anuales que los coloca en una posición privilegiada con respecto a la media. Mamdani propuso introducir un aumento del 2% en el impuesto sobre la renta personal de los neoyorquinos con ingresos elevados. La medida apunta específicamente a residentes que ganan más de un millón de dólares por año, que pasarían a asumir una carga tributaría mayor si la iniciativa recibe la aprobación necesaria para poder implementarse. El alcalde sostiene que los individuos con mayores recursos -junto con las corporaciones rentables- deben realizar una contribución mayor para fomentar el bienestar de la ciudad sin comprometer servicios públicos. “Creo que los individuos más ricos y las corporaciones más rentables deberían contribuir un poco más para que todos puedan vivir con dignidad”, afirmó el demócrata en declaraciones recopiladas por Reuters. Es importante destacar que cualquier tipo de aumento de impuestos debe contar con la aprobación formal de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien ya manifestó su oposición al aumento de la carga impositiva, por lo que, si bien el primer paso fue dado, la concreción de la medida aún mantiene un futuro incierto.