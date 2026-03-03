El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece en su página oficial las condiciones bajo las que los funcionarios de impuestos tienen la autoridad para visitar el hogar de un contribuyente con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En caso de que se determine la necesidad de realizar una visita, la agencia se pondrá en contacto con el contribuyente para informar sobre esta acción y coordinarla de manera conjunta. No obstante, si no se recibe respuesta a las comunicaciones en el tiempo adecuado, la agencia pueden proceder con la visita al domicilio. Según lo señalado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que tienen la capacidad de intervenir de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes. Se indica que el agente envía la Carta 725-B o se comunica telefónicamente para coordinar una visita. Para confirmar su cita, es necesario llamar al número de teléfono que figura en la carta. En caso de no obtener respuesta, se enviarán reiteradas notificaciones; sin embargo, si la falta de contacto continúa, la visita se llevará a cabo de todas maneras. En este procedimiento, se abordará de manera exhaustiva las declaraciones e impuestos adeudados. En caso de que existan obligaciones pendientes, se permitirá el pago al funcionario en el acto, aunque también se ofrecerá la alternativa de llevar a cabo la operación de forma online. La agencia indica que, en caso de que un agente del IRS realice una visita sin previo aviso, el contribuyente tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que efectivamente está empleado por el organismo. Es fundamental que los tributantes estén informados sobre sus derechos y las herramientas disponibles para protegerse ante situaciones inesperadas.