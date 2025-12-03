El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de no pagar los impuestos pendientes en tiempo y forma.

Ignorar esta regla fiscal puede devenir en importantes multas para los contribuyentes, que se calcularán siempre en función del monto impago y de cuánto tiempo se prolongue el incumplimiento.

IRS enviará cartas y buscará a quienes ignoren esta regla fiscal

La agencia tributaria envía un aviso o carta a todos los contribuyentes multados por no pagar a tiempo sus impuestos adeudados.

“Calculamos la multa en función de cuánto tiempo permanezcan sin pagar tus impuestos atrasados”, indica la agencia.

Esta deuda será el resultado del monto impago que figura detallado en la declaración sin que se cuenten las retenciones, los pagos estimados de impuestos y los créditos reembolsables.

IRS multará a quienes no cumplan con sus deudas tributarias en tiempo y forma. Fuente: archivo

De cuánto serán las multas a pagar

En caso de no saldar estas obligaciones correspondientemente, se calculará una multa por no pagar equivalente al 0.5% por cada mes o parte del mes en el que este impuesto permanezca impago.

La multa no podrá superar la cantidad equivalente al 25% del impuesto adeudado.

“Si presentaste tu declaración de impuestos a tiempo y tienes un plan de pagos aprobado, la multa por no pagar se reduce al 0,25% mensual (o parcial) durante este período”, indica la agencia.