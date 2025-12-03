La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó cambios excepcionales en el cronograma habitual de pagos para diciembre. Millones de beneficiarios esperan estas fechas para organizar gastos esenciales y planificar el cierre del año, especialmente quienes dependen de un ingreso fijo mensual.

Sin embargo, un grupo específico recibirá dos pagos en diciembre, algo que no ocurre todos los meses y cuya causa está ligada al calendario federal. Para saber exactamente quiénes acceden a este beneficio adicional, es necesario revisar cómo funciona el sistema de distribución y qué condición deben cumplir.

¿Quiénes recibirán dos pagos del Seguro Social en diciembre?

Las personas que accederán a dos pagos en diciembre son aquellas que cumplen con un requisito puntual vinculado al Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Cuando el inicio de un mes coincide con un fin de semana o feriado federal, la agencia adelanta el depósito, lo que provoca que ciertos beneficiarios cobren dos veces dentro del mismo mes .

En diciembre ocurre este escenario: los pagos de SSI correspondientes a enero se acreditarán el 31 de diciembre, mientras que los pagos regulares del mes se depositaron el 1 de diciembre. Esto aplica únicamente a quienes califican para SSI, que está dirigido a adultos mayores de 65 años con ingresos limitados y a personas con discapacidades.

Fechas clave de SSI

1 de diciembre: pago regular del mes.

31 de diciembre: pago adelantado correspondiente a enero.

Las personas que accederán a dos pagos en diciembre son aquellas que cumplen con un requisito puntual vinculado al SSI. Foto: Archivo. Fuente: narrativas-spin-us

¿Cómo queda el calendario completo de pagos del Seguro Social en diciembre?

Además de los depósitos dobles para SSI, el Seguro Social mantiene su esquema habitual basado en la fecha de nacimiento y en si la persona recibe beneficios desde antes de mayo de 1997 . Este cronograma es esencial para quienes dependen de los desembolsos para cumplir obligaciones mensuales.

El calendario confirmado por la agencia queda así:

Pagos del Seguro Social en diciembre

3 de diciembre: para quienes cobran beneficios desde antes de mayo de 1997.

10 de diciembre: para nacidos entre el día 1 y el 10.

17 de diciembre: para nacidos entre el día 11 y el 20.

24 de diciembre: para nacidos entre el día 21 y el 31.

