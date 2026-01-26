El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció importantes cambios para la temporada de presentación de impuestos que inicia hoy en todo el país.

Uno de los más importantes está relacionado con la Orden Ejecutiva 14247, que establece la pausa general de la entrega de reembolsos en papel para comenzar a entregar devoluciones completamente electrónicas.

Según lo indica la agencia, la medida busca “brindar protección contra fraudes financieros y pagos indebidos, aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la seguridad de los pagos federales”.

Quiénes tendrán que afrontar importantes retrasos en sus reembolsos

Aunque la medida no aplica para declaraciones correspondientes a años anteriores, todas las que sean de 2025 y no cuenten con una exención tendrán que incluir la información de depósito directo del tributante.

El IRS está eliminando paulatinamente la entrega de reembolsos en papel. Fuente: archivo.

Qué sucede cuando no se cumple este requisito

“El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se explica.

En caso de no brindar la información bancaria para efectuar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más.

Alerta del IRS: quiénes hagan esto también podrían enfrentar demoras con su reembolso

Las autoridades especifican que presentar una segunda declaración frente a la demora con el reembolso no sólo no acelerará el proceso, sino que también puede causar retrasos. Esto es especialmente esencial para quienes aún presentan en papel.

Dicha acción debe tomarse únicamente cuando se cumplen las siguientes tres condiciones

Se tiene derecho a un reembolso

Se presentó la declaración en papel hace más de 6 meses

“¿Dónde está mi reembolso?” no muestra que se recibió la solicitud

“Llámanos para informarte sobre el estado de tu reembolso solo si Where’s My Refund recomienda que nos contactes”, se indica.

Si la declaración presentada requiere correcciones o revisión extra, también puede haber demoras en el reembolso. En estos casos, IRS envía una carta personalizada indicando qué información debe proporcionarse o cuáles son los pasos a seguir para que la declaración pueda procesarse.