La temporada de impuestos 2026 podría convertirse en una de las más complejas de los últimos años para los contribuyentes en Estados Unidos. Nuevas reglas fiscales, menos personal y cambios operativos anticipan un escenario con más fricciones al momento de presentar la declaración.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) espera recibir cerca de 164 millones de declaraciones a partir del 26 de enero de 2026. Muchas de ellas podrían verse afectadas por modificaciones aprobadas en 2025, en un contexto de recortes presupuestarios y menor capacidad de atención.

¿Qué cambia en la temporada de impuestos 2026?

Uno de los principales cambios es la incorporación de nuevas deducciones y alivios fiscales que se aplicarían por primera vez al momento de declarar. Entre ellos figuran beneficios vinculados a propinas, horas extra, intereses de préstamos para autos y una deducción adicional para adultos mayores .

Estas novedades podrían volver más compleja la carga de datos y aumentar el riesgo de errores involuntarios, especialmente para quienes no ajustaron retenciones durante el año. En muchos casos, el impacto de los beneficios recién se reflejaría al presentar la declaración.

¿Qué problemas podrían enfrentar los contribuyentes y cómo prepararse?

Otro posible obstáculo es el retraso en el procesamiento y en los reembolsos, sobre todo en declaraciones en papel o con inconsistencias. Las presentaciones electrónicas correctas suelen resolverse más rápido, pero los nuevos beneficios podrían generar más revisiones automáticas.

Ante este escenario, el contribuyente podría depender más de herramientas digitales de autoservicio y de una preparación cuidadosa.

Para reducir riesgos, se recomienda:

Presentar la declaración en línea .

Verificar con atención los nuevos beneficios aplicados .

Evitar errores matemáticos o datos incompletos.

Usar la cuenta online del IRS para seguimiento.

En una temporada atravesada por cambios estructurales, anticiparse y declarar con precisión podría marcar la diferencia en 2026.