En las últimas décadas la medicina presentó múltiples avances, logrando erradicar enfermedades que atormentaron a una gran parte de la población mundial durante mucho tiempo. No obstante, al parecer no todas se quedan como parte de la historia y algunas pueden volver, más fuertes y renovadas, y afectar a la humanidad de una manera nunca antes vista. Un estudio reveló que la bacteria responsable de causar la fiebre tifoidea no solo vuelve, sino que llega con una mayor resistencia al único tratamiento capaz de detener su impacto mortal. La fiebre tifoidea es causada por la bacteria conocida como Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), y logra propagarse por agua o alimentos expuestos a la materia fecal de una persona ya infectada. Suele aparecer en zonas poco aseadas y donde el acceso al agua potable no está asegurado. Produce síntomas como: Cuando aparece, se necesita tratamiento en casi todos los casos ya que puede ser mortal en hasta en un 20% si no se revisa. Entre las consecuencias se ven perforaciones intestinales e infección generalizada. Históricamente, el principal tratamiento fue la administración de antibióticos como Ampicilina, Cloranfenicol, Trimetoprim-sulfametoxazol, Fluoroquinolonas y Cefalosporinas de tercera generación. El problema es que muchas cepas se volvieron resistentes a estos tratamientos y el único antibiótico que sigue siendo eficaz es la Azitromicina y en casos graves, la administración debe ver vía intravenosa. Por el estudio publicado en 2022, los investigadores temen que la bacteria termine volviéndose resistente a la azitromicina, lo que reduciría considerablemente el tratamiento para varias cepas. Por otro lado, advierten que la propagación a nivel internacional podría representar un problema y agravar la situación ante la aparición de nuevas cepas. Las recomendaciones medicas son: