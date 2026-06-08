Descubren el auténtico origen de las pirámides de Egipto: se elaboraron con una tecnología muy avanzada.

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La intriga que envuelve a las pirámides de Egipto ha cautivado a historiadores, arqueólogos y turistas a lo largo del tiempo. La precisión en su diseño arquitectónico y la magnitud de las piedras empleadas han dado lugar a diversas teorías, que abarcan desde la mera fuerza humana hasta diversos métodos sofisticados y aún desconocidos.

Un reciente artículo publicado en PLOS ONE presenta una hipótesis novedosa acerca de la edificación de estas impresionantes estructuras.

Revelan el rol del agua en el traslado de las piedras gigantes para la Pirámide de Djoser

La investigación detalla que el Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que suministraba agua para las tareas de elevación. Mientras tanto, la sección sur del foso seco contenía compartimentos que actuaban como un sistema de purificación y retención, asegurando que el agua utilizada estuviera libre de partículas que pudieran obstruir el mecanismo.

El estudio indica que los egipcios podrían haber creado un sistema de elevación hidráulica interno, que operaba de manera similar a un volcán: el agua sedimento-libre del foso seco habría sido usada para levantar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores.

La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, erigida hace aproximadamente 4650 años, constituye el primer intento de los egipcios de levantar una construcción monumental completamente con bloques de piedra tallada.

Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica.

El innovador sistema hidráulico que podría haber erigido las pirámides de Egipto.

Innovación: convertir las inundaciones en recurso útil

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales desafíos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la falta de agua, sino su exceso. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar las áreas de construcción, dañar materiales como la madera y complicar el transporte de suministros. No obstante, en lugar de luchar contra este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron aprovecharlo, utilizando la fuerza del agua como un recurso vital para la construcción.

Este enfoque representó un cambio significativo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En un corto período, el tamaño de los bloques de piedra utilizados en las construcciones se duplicó. Para la época de la construcción de la Gran Pirámide de Keops, aproximadamente en el año 2550 a.C., los bloques ya pesaban más de cinco toneladas.

Según los estimados de los expertos, trasladar estas enormes piezas utilizando rampas convencionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de manera continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría disminuido considerablemente la dependencia de la fuerza humana.

El nuevo hallazgo que podría revolucionar la construcción de las pirámides de Egipto.

Revelan que la ingeniería egipcia era más avanzada de lo pensado

Lejos de depender únicamente de la fuerza humana y rampas, los constructores del Antiguo Egipto idearon soluciones ingeniosas que optimizaban los recursos a su disposición y aceleraban el proceso de edificación.

Este enfoque permite comprender cómo lograron levantar toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que define a estas pirámides. Adicionalmente, la utilización estratégica del agua ilustra un ejemplo temprano de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente al diseño arquitectónico.