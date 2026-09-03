Un investigador descubrió huellas de dinosaurios de una época casi desconocida del Cretácico en las cercanías de Tumbler Ridge, en el noreste de Columbia Británica, Canadá.

En 1988 pudo observarlas por primera vez, aunque las condiciones remotas del lugar hicieron que su estudio esperará hasta 2022 para concretarse.

Las huellas corresponden al Coniaciano, una etapa desarrollada hace aproximadamente 89,75 y 86,5 millones de años atrás y, de acuerdo con los expertos, son una de las primeras huellas de dinosaurios de esta edad halladas en Canadá.

El hallazgo de estas huellas de dinosaurio comenzó en 1988

Guy Plint fue quien observó por primera vez estas huellas 34 años antes de que inicie la investigación. No obstante, el sitio -que entonces era un delta- se encuentra en una zona remota a la que es necesario llegar con helicóptero.

En 2022, junto con Charles Helm comenzó un estudio más exhaustivo, cuyos resultados fueron publicados en la revista Historical Biology.

Las huellas fueron vistas por primera vez en 1988. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo era el lugar donde hallaron las huellas de dinosaurio

Durante el Cretácico medio, una gran parte de las actuales Grandes Llanuras de América del Norte estaban cubiertas por un amplio mar de profundidad baja.

En la zona de Tumbler Ridge, un sistema fluvial formó un delta que avanzaba hacia el mar. Los depósitos de aquel antiguo delta reciben el nombre de Formación Marshybank, que contiene fragmentos terrestres donde las huellas quedaron inmortalizadas.

Qué se descubrió específicamente de las huellas

Las huellas más frecuentes encontradas tienen tres dedos anchos y romos y miden entre 30 y 50 centímetros de ancho.

Los científicos las identificaron como huellas de ornitópodos, conocidos como dinosaurios “pico de pato”. Estos grandes herbívoros podían desplazarse sobre sus patas traseras o caminar en cuatro patas.

El segundo tipo de huella más común tiene tres dedos más estrechos y alargados, con impresiones de garras. Los investigadores consideran que corresponden a dinosaurios terópodos carnívoros.

Como en el lugar abundaban las plantas con flores, los expertos relacionan la proliferación de dinosaurios herbívoros del Coniaciano -en particular los ornitópodos- con la variedad y alcance de las plantas con flores.