En la sesión de apertura de este jueves, 3 de septiembre de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.3% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.26% y en el último año acumuló un incremento de 1.94%, señalando una evolución reciente al alza.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue de 22.40%, superando la volatilidad anual de 20.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda se ha valorado frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado local.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir vigilando las fluctuaciones, ya que cambios en la economía global pueden influir en esta tendencia a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos