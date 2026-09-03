En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.01 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.24%.

En la última semana, el peso mexicano subió 0.16%, pero en el último año retrocedió -7.69%, lo que sugiere debilidad anual pese a la leve mejora reciente.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 3.14%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento constante en su valor respecto a los días anteriores. Este crecimiento ha sido sostenido, señalando un fortalecimiento de la moneda frente al dólar americano y otras divisas.

En contraste, en los días pasados, la cotización había mostrado cierta inestabilidad, oscilando entre subidas y bajadas, pero actualmente, el dato positivo refleja una consolidación favorable para el Peso. Esto sugiere que factores económicos o políticos recientes están influyendo positivamente en la confianza del mercado.

La tendencia actual podría indicar un cambio hacia un entorno económico más estable, lo que podría beneficiar tanto a consumidores como a inversionistas en el corto plazo.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA