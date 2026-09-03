En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,153.99 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.49%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano registró una variación de -0.25% y en el último año de -18.33%, indicando una tendencia bajista sostenida.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del peso colombiano en la última semana fue del 13.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.56%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un incremento en su valor. En contraste, la tendencia de la semana anterior había sido más baja, lo que resalta un cambio favorable en la moneda en estos últimos días.

Esta mejora sugiere que el Peso colombiano podría estar ganando estabilidad y confianza en el mercado, lo cual es un indicador positivo para la economía nacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar su sostenibilidad.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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