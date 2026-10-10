Lavarse una o dos veces por día el rostro es clave para mantener la buena salud y apariencia de la piel, independientemente de si se sigue una rutina de cuidado de la piel o no.

Cleveland Clinic recomienda el uso de un ingrediente en particular que, a pesar de tener un nombre intimidante, ayuda a combatir las bacterias de la piel y es apto para pieles sensibles.

¿Por qué es importante limpiarse la cara todos los días?

De acuerdo con la dermatóloga Kathryn Anderson, en un artículo de Cleveland Clinic: “Lavarse la cara es importante para eliminar tanto la suciedad y los contaminantes con los que la piel entra en contacto a lo largo del día como para eliminar el exceso de grasa que la piel pueda producir durante el día y la noche”.

Cada piel es diferente y puede necesitar cuidados distintos, por lo que lo ideal es consultar con un dermatólogo para que pueda determinar las condiciones de cada caso.

De acuerdo con la dermatóloga Kathryn Anderson, en un artículo de Cleveland Clinic: “Lavarse la cara es importante para eliminar tanto la suciedad y los contaminantes con los que la piel entra en contacto a lo largo del día como para eliminar el exceso de grasa que la piel pueda producir durante el día y la noche”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué producto se recomienda para limpiarse la cara y por qué?

La Dra. Sadia Tahir explica en Cleveland Clinic que el ácido hipocloroso (HOCl) es una sustancia que el cuerpo produce para combatir bacterias, virus y otros gérmenes dañinos como parte de una respuesta inmunitaria natural.

De acuerdo con Cleveland Clinic, los científicos pudieron recrear este compuesto a partir de una solución de agua salada, lo que permitió a varios fabricantes aprovechar su capacidad antimicrobiana en productos para el cuidado de la piel.

El ácido hipocloroso se volvió muy popular y ahora se utiliza en sprays faciales, sérums y geles. De acuerdo con Cleveland Clinic, sus beneficios incluyen:

Reduce las bacterias que causan el acné.

Calma la inflamación.

Permite limpiar las pieles sensibles.

Favorece la cicatrización de heridas.

¿Para qué otras cosas puede usarse el ácido hipocloroso?

Este compuesto también se utiliza en limpiadores y desinfectantes domésticos, ya que puede ayudar a:

Eliminar virus como los de la gripe, el norovirus y el que causa la COVID-19.

Eliminar patógenos transmitidos por los alimentos, como E. coli y Salmonella.

Neutralizar olores.

Precauciones a tener en cuenta con el ácido hipocloroso: ¿Es seguro para todos?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el ácido hipocloroso se considera muy seguro, pero igualmente se recomienda tomar algunas precauciones:

Usar únicamente productos etiquetados para el cuidado de la piel del rostro.

Considerar las fórmulas sin perfume, especialmente si se tiene la piel sensible.

Evitar que el ácido hipocloroso entre en contacto con los ojos.

No ingerirlo.

Seguir las instrucciones de la etiqueta del producto.

“Utilice siempre estos productos para el fin previsto”, advierte la Dra. Tahir, quien aclara que los productos para el cuidado de la piel y los desinfectantes domésticos no son intercambiables.