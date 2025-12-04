A más de 3000 kilómetros bajo la superficie, en el núcleo metálico de la Tierra, se encuentra la reserva de oro más grande del planeta. Se estima que concentra más del 99,999% del oro y los metales atrapados desde el inicio de la Tierra hace 4500 millones de años.

En ese marco, un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Göttinger, reveló que parte de este metal precioso podría estar escapando hacia la superficie como resultado de la actividad volcánica.

Los expertos detectaron señales de esta “filtración de oro”, originada en el núcleo terrestre, en las rocas volcánicas de Hawái y los hallazgos fueron publicados en Nature.

Las pistas de la filtración de oro que descubrieron los científicos

Los investigadores no buscaron directamente oro, sino rutenio, un tipo de material que funciona como marcador debido a que sus isótopos pueden confirmar el origen de la muestra geológica. Así, hallaron un exceso del isótopo 100ru característico del núcleo terrestre, distinto al que se encuentra en el manto.

Detectar la fuente de este indicador fue uno de los mayores desafíos para la ciencia en el pasado. No obstante, pudo identificarse gracias a las técnicas de ultra alta precisión desarrolladas por la universidad y permitió comprobar así que el material de la lava hawaiana proviene del núcleo terrestre, evidenciando que no está tan aislado como se creía.

“Cuando llegaron los primeros resultados, nos dimos cuenta de que literalmente habíamos encontrado oro. Nuestros datos confirmaron que el material del núcleo, incluido el oro y otros metales preciosos, se está filtrando hacia el manto de la Tierra”, afirmó el doctor Nils Messling.

Expertos hallaron una filtración de oro proveniente del centro de la Tierra. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Por qué este descubrimiento tiene gran relevancia científica

El profesor Willbold detalla que este hallazgo “no solo muestra que el núcleo de la Tierra no está tan aislado como se suponía anteriormente, también demuestra que enormes volúmenes de material del manto sobrecalentado -cientos de cuatrillones de toneladas métricas de roca- se originan en el límite núcleo-manto y se elevan a la superficie de la Tierra para formar islas oceánicas como Hawái”

Se trata de un hallazgo que redefine la idea de que el núcleo terrestre funciona como un sistema cerrado y, además, brinda nuevos horizontes sobre el origen de metales estratégicos fundamentales, aunque aún debe determinarse si se esto es así desde los orígenes del planeta o si se trata de un fenómeno reciente.

“Nuestros hallazgos abren una perspectiva completamente nueva sobre la evolución de la dinámica interna de nuestro planeta”, afirma Messling.