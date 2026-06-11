Pensaban que se hallaba perdida: aparece un ave mítica con ocho polluelos y reaviva la esperanza científica.

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Se trata de la paloma de Socorro, que fue declarada extinta en su hábitat natural desde la década de 1970. Su reciente reproducción en un zoológico europeo no solo simboliza un triunfo biológico, sino que también representa un hito en los programas contemporáneos de conservación.

Durante más de cinco décadas, la ciencia consideró perdida a una especie emblemática del Pacífico mexicano. No obstante, el inicio de este año trajo consigo una revelación histórica: el nacimiento de ocho polluelos reavivó el interés mundial por un ave que muchos pensaban destinada al olvido.

Con apenas unos 200 ejemplares vivos bajo cuidado humano en todo el mundo, cada nuevo nacimiento adquiere un valor estratégico. Para la comunidad científica, estas crías actúan como un verdadero banco genético que mantiene la posibilidad de recuperar la especie.

La paloma de Socorro: de la extinción al renacimiento científico

Entre las causas de la disminución de la especie se encuentra la llegada del ser humano a la Isla Socorro, un territorio mexicano remoto en el océano Pacífico. La introducción de gatos ferales y ganado ovino resultó en una devastación significativa de las zonas de anidación, lo que causó un colapso poblacional acelerado.

La especie se extinguió en su entorno natural en un período breve. Un limitado número de ejemplares había sido trasladado a zoológicos, donde se convirtieron en los últimos sobrevivientes. En la actualidad, esta población global reducida depende de la intervención científica para su sostenimiento y preservación.

Nacimiento de ocho polluelos de la paloma de Socorro sorprende al mundo en 2026.

El programa global que logró el nacimiento de 8 polluelos

Los espacios donde nacieron las crías replican con precisión las condiciones originales de la Isla Socorro. Se controla la humedad, la dieta y las áreas de nidificación para estimular comportamientos naturales y favorecer el éxito reproductivo.

La reproducción fue posible gracias a una red de cooperación entre instituciones de Europa y Norteamérica que coordina cuidadosamente cada emparejamiento. Los especialistas utilizan análisis genéticos avanzados para seleccionar parejas compatibles y fortalecer la diversidad biológica.

Isla Socorro: así avanza el plan para lograr su regreso

La isla se encuentra inmersa en un complejo proceso de restauración ecológica que abarca la erradicación de especies invasoras y la recuperación de su vegetación autóctona.

Aunque el nacimiento de las crías genera entusiasmo, la reintroducción en libertad aún enfrenta significativos obstáculos.

Los expertos advierten que liberar aves prematuramente podría resultar fatal si el ecosistema no está debidamente preparado. La naturaleza requiere años para reconstituirse y cualquier intento anticipado podría poner en peligro décadas de trabajo científico.