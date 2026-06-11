La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 11 de junio en Estados Unidos es de 3,546.43 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.8% en comparación con la jornada anterior.

El peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.33% y en el último año acumula una caída de -9.51%.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 7.01%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.13%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha cambiado en relación a los últimos tres días consecutivos. Este aumento en el valor indica un fortalecimiento de la moneda frente a monedas extranjeras, lo que es un signo alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por factores externos y decisiones políticas. La estabilidad en el tipo de cambio será crucial para mantener el ritmo de crecimiento que se ha observado recientemente.

La tendencia positiva sugiere un posible recupero económico, pero se debe ser cauteloso ante la volatilidad del mercado.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA