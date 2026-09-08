El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este lunes la última oferta presentada por la empresa, pero puso como condición clave modificar la duración del convenio colectivo: de cinco a dos años. La decisión, tomada en la última asamblea, busca permitir revisar las condiciones laborales una vez concluidas las obras que, según los trabajadores, están demoradas y demandarán al menos un año adicional.

Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato, explicó que la propuesta de acortar la vigencia del acuerdo pretende ser “una salida decente para ambas partes”. “Las obras están atrasadas, van a demorar un año y pico más, entonces, un proceso de dos años de convenio entendíamos que era una salida decente para ambas partes”, sostuvo, y añadió que la fórmula daría espacio para renegociar cuando la infraestructura esté en funcionamiento.

Pese a la aceptación condicionada, el gremio mantuvo medidas: desde las 10 de la mañana de este lunes permanece un paro por tiempo indeterminado con guardias gremiales. El sábado pasado se realizó una huelga sin guardias entre las 13 y las 23 horas que dejó un buque atracado en el puerto, situación que los trabajadores quisieron evitar en adelante mediante la implementación de guardias.

La empresa, por su parte, consideró insuficiente el esquema de guardias y advirtió sobre “importantes daños y perjuicios a TCP, sus clientes, usuarios y toda la cadena logística”. En un comunicado, la firma señaló que, aunque por el momento no presentará una solicitud de declaración de esencialidad ante las autoridades, no descarta recurrir por la vía administrativa a las medidas que considere necesarias para garantizar la prestación de los servicios si la situación lo amerita.

En ese marco de tensión, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a una nueva instancia tripartita —trabajadores, empresa y Estado— para este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde se intentará avanzar hacia un acuerdo definitivo. De prosperar la propuesta de dos años, ambas partes coincidirían en sentarse de nuevo a negociar cuando las obras concluyan y el funcionamiento de la terminal se restablezca en plenitud.