Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó que la actividad en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se retomó este martes, tras las paralizaciones realizadas por el sindicato en las últimas horas.

La empresa señaló que el sindicato comunicó que, a partir de las 15:00, se retomó la operativa normal y que TCP convocará al personal necesario para restablecer todas las tareas afectadas.

TCP afirmó que las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta en los últimos días afectaron “severamente” la operativa, generando perjuicios a la empresa, a sus clientes, a los usuarios del puerto y a la cadena logística en general. En ese contexto, la compañía informó que solicitará formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

La empresa aclaró que la adopción, oportunidad y alcance de esa medida quedarán a criterio de las autoridades y dependerán de la evolución del conflicto. Además, TCP indicó que continuará evaluando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, establecer responsabilidades y reclamar por los daños ocasionados.