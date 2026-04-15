El presidente Yamandú Orsi informó que el gobierno impulsará la eliminación o corrección de la disposición sobre la libertad anticipada incluida en el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, ante el fuerte rechazo público y político que generó la posibilidad de liberaciones anticipadas. El texto, elaborado por un Grupo Asesor Técnico (GAT) de Presidencia liderado por el prosecretario Jorge Díaz, fue firmado por el mandatario y todos los ministros y remitido al Parlamento el 26 de marzo. La modificación proponía que los jueces pudieran evaluar la libertad anticipada en casos que, desde 2017, estaban expresamente excluidos del instituto. Orsi afirmó que, si la propuesta “no conforma”, corresponde “sacar o corregir” lo que represente un riesgo. Señaló además que el mecanismo de libertad anticipada ya existe en la legislación y que la intención del cambio no era garantizar liberaciones automáticas sino permitir un análisis judicial caso por caso. La polémica sumó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que la facultad podría beneficiar a militares procesados por delitos de la dictadura, y críticas de la oposición. El presidente dijo que la iniciativa será reconsiderada en el Parlamento y que, si corresponde, ciertos delitos pueden seguir siendo excluidos de la posibilidad de libertad anticipada o retirarse la disposición por completo. Orsi ilustró la discusión con el caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años por el homicidio de su padre tras años de abuso, y defendió que el debate combina técnica jurídica y sentido común. También reconoció que el proyecto no fue pensado para amparar crímenes de lesa humanidad, aunque admitió que la discusión debe darse si genera inquietudes.