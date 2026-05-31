El presidente de la República, Yamandú Orsi, relativizó los cuestionamientos que se le han hecho desde la oposición tras haber recibido un descuento de US$ 25.000, en una automotora, por la camioneta eléctrica que compró para uso personal, a escasos días de asumir el mandato.

En este sentido, el jerarca indicó que “este país tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos, desde la Corte Electoral, para quienes hicimos campaña electoral, el Tribunal de Cuentas y la Jutep”. “Igual, no hay que agotar nunca cuando lo que está en juego es la verdad. La Jutep está para eso, por lo general llegan denuncias anónimas. No hay problema”, dijo Orsi en rueda de prensa en el departamento de Salto, tras una actividad oficial.

Luego el mandatario contextualizó esta polémica con lo que pasó con el ex mandatario Lacalle Pou cuando se compró una moto de alta cilindrada: “la mejor forma de plantarse cuando uno tiene estas dificultades es decir la verdad. Entonces, si ustedes revisan yo jamás critiqué esas cosas porque me parece que cada cual resuelve con su dinero hacer lo que quiere”.

Y posteriormente remató que lo que sucederá de ahora en más “lo dictaminarán los organismos de contralor. Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”.