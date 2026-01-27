El ministro del Interior, Carlos Negro, comparece este miércoles 28 ante la Comisión Permanente del Parlamento para responder sobre los indicadores de criminalidad y la conformación del Plan Nacional de Seguridad Pública.

El motivo de la comparecencia, según consta en la citación parlamentaria, es “brindar información sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan de seguridad y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal”.

El Ministerio de Interior presentó el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, que registró una baja general de los delitos de 4,7% en comparación con 2024. Los homicidios presentaron una baja del 3,4% en relación al año pasado.

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, subrayó que de los 15 indicadores que se analizan, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Solo los delitos de violencia doméstica y abigeato aumentaron. Las denuncias también bajaron, unas 14 mil menos que en 2024.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que encabezará la sesión a la que concurrirá el ministro Negro, señaló que las cifras presentadas “son un dato útil y un insumo que ayuda al análisis de la situación”, pero, en todo caso, lo que los números señalan es que “el escenario tiene una relativa estabilidad, no hay mayores variaciones”.