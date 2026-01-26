Según informó el director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, la baja en este delito se traduce en 369 muertes del 2025 a 382 en el 2024.

En este sentido, se detalló que el homicidio de menores de edad, que pasó de 23 en 2024 a 19 en 2025.

Y en cuanto a los femicidios (homicidios de mujeres por violencia basada en género) el descenso fue de 22 casos en 2024 a 18 en 2025, según las cifras oficiales.

Sanjurjo aseguró que de los 15 indicadores que se analizan ahora, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Otros dos muestran aumentos, y son los de violencia doméstica y abigeato, precisó.