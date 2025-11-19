En esta noticia El subsidio a los trabajadores del puerto

Castillo señaló que el avance de la negociación salarial “sobrepasa” el 40% de las mesas que ya cerraron acuerdos y que “la inmensa mayoría” de la negociación se concretó por unanimidad entre los trabajadores y las empresas.

Además, ayer martes había un 14% de mesas que se encontraban redactando el acuerdo final y que, según las estimaciones del ministro, sobre el fin de esta semana quedará un 35% del total de mesas.

“Tenemos la expectativa de alcanzar la mayor cantidad de mesas posibles”, dijo Castillo, quien esperar alcanzar un acuerdo en estos 15 días finales de negociación.

“Exhortamos a que, antes de que finalice noviembre, se empiecen a cerrar las mesas. Por eso se citó para la primera semana de diciembre una nueva reunión del Consejo Superior Tripartito, para hacer el análisis del cierre”, destacó el ministro.

Castillo resaltó la importancia histórica y el rol fundamental que desempeña la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en la protección de los derechos laborales en todo el territorio, que ayer cumplió 110 años de vida.

El ministro recordó que este organismo se creó ante la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley N° 5.350, que instauró la jornada laboral de ocho horas en Uruguay, en el año 1915.

“Es importante para los trabajadores y empleadores el tener hace 110 años uno de los ámbitos más viejos que el Ministerio de Trabajo, como la negociación salarial”, subrayó.

El subsidio a los trabajadores del puerto

Hace pocos días, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, anunció su intención de realizar una convocatoria del ministro a la Comisión de Trabajo de la cámara alta para que explique el subsidio otorgado a los trabajadores del puerto.

Castillo informó que aún no recibió la invitación, pero adelantó su disposición a concurrir al Senado. “Vamos a dar las explicaciones que tengamos que dar. Si esa es la preocupación central del senador Botana, le daremos la respuesta que se merece”, contestó.

El jerarca aclaró que “en el puerto no hay conflicto” y que hubo una medida de movilización por los atrasos y demandas que tienen los trabajadores en el Consejo de Salarios.