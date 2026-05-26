Orsi fue consultado sobre la decisión que tomará el gobierno esta semana con el precio de los combustibles. Concretamente se le preguntó si a partir de junio se producirá otro aumento -el tercero consecutivo- o existen margen para mantenerlos sin cambios el próximo mes.

“Bueno, siempre deseás eso, lo que (pasa) es que la realidad mundial te está marcando cosas distintas”, dijo el presidente en referencia a la guerra en Medio Oriente y la posibilidad de que EEUU e Irán lleguen a u acuerdo que permita un alto el fuego.

Un cese de esta guerra permitirá volver a la normalidad el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, la zona por donde, antes de la guerra, transitaba el 25% del petróleo crudo internacional.

“Se anunció la paz ahora, o la semana que viene podría haber alguna señal, yo creo que eso va a marcar, y es increíble cómo eso te pone en otro lugar”, dijo el presidente.

“Igual, Ancap está abasteciéndose como para tener espalda por todo el año”, dijo Orsi y agregó que el precio local se verá “mes a mes”.

“Veremos, mes a mes tenemos que ir viendo eso porque somos muy dependientes de eso”, dijo el mandatario.

El informe de la Ursea

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona aguarda este martes el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Está previsto que Cardona se reúna martes con la Ursea, mientras que equipos técnicos de su cartera mantienen contactos con el Ministerio de Economía para concretar en los próximos días el anuncio sobre los precios de los combustibles.

Cardona explicó que el valor del barril de petróleo no ha descendido y las fluctuaciones en los precios de paridad de importación se mantienen desde marzo.

Además, señaló que junto a la Ursea se monitorea el suministro y la conducta de consumo de combustibles en las fronteras con Brasil y Argentina.