El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes al mediodía un aviso a la población por la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas severas, y precipitaciones abundantes que se esperan entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio.

Según el comunicado oficial, a partir de la madrugada del jueves 16 y durante el viernes 17 un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del país. Este avance favorecerá la formación de tormentas fuertes —puntualmente severas— y episodios de lluvia intensa, con acumulaciones significativas especialmente en la franja centro-este y el norte.

Inumet estimó que en esas áreas los totales de precipitación oscilarán entre 40 y 80 mm, aunque no se descartan puntuales superiores.

El panorama se agravará durante el fin de semana: entre el sábado 18 y la tarde del lunes 20 un frente semiestacionario impactará principalmente el norte del territorio, generando nuevas tormentas fuertes y precipitaciones copiosas.

Los acumulados más importantes se esperan en la franja central (60–100 mm) y en el norte del país, donde podrían registrarse entre 80 y 120 mm, con posibles valores puntualmente superiores, indica Meteorología. Además de las lluvias, las zonas afectadas por las tormentas podrán experimentar rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las autoridades meteorológicas destacaron, sin embargo, que se prevén mejoras temporales durante el evento, aunque se recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a los avisos locales que puedan emitir las intendencias y otras instituciones de emergencia.