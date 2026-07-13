Perrone propuso que se analice la eliminación del Ministerio de Ambiente como una forma de reducir el peso y el gasto del Estado, en el entendido que esta cartera pudo haber aumentado la burocracia.

La propuesta surgió en el marco del inicio del tratamiento de la Rendición de Cuentas en Diputados, donde Cabildo Abierto aún no definió si acompañará al oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en la cámara baja.

El Ministerio de Ambiente fue creado en 2020 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou

“Yo me estoy haciendo una pregunta, de la que soy responsable porque yo lo voté: ¿hasta dónde sirve el Ministerio de Ambiente? ¿No ha sido crear más burocracia, duplicar trámites y hacer más burocracia que termine frenando inversiones?”, afirmó Perrone en rueda de prensa.

Consultado sobre si recortaría el presupuesto de la cartera o directamente la eliminaría, el legislador respondió: “Yo lo analizaría”.

Perrone explicó que el partido esperará a conocer en detalle el contenido de la Rendición de Cuentas antes de definir su posición sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo.

“Hay áreas sensibles que son importantes de atender, como el reclamo de las cooperativas de vivienda, que era algo que habíamos trabajado en el pasado y que era un reclamo muy atendible. Tenemos que ver el tema de las transferencias. Por el momento, escuchar”, sostuvo.

El legislador remarcó que una de las principales prioridades de Cabildo Abierto será reforzar los recursos destinados a la seguridad pública.

“La pobreza infantil claramente es un tema muy sensible; ahora, no nos podemos quedar solo con el título. Si no termina trayendo soluciones, termina que hablarlo y discutirlo en el tema de la Rendición”, agregó.

El Ministerio de Ambiente fue creado en 2020 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, separando las competencias ambientales que hasta entonces dependían del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.