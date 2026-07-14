El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que, por primera vez desde la pandemia, la incidencia de los accidentes laborales dejó de aumentar y se estabilizó en 2025, al registrarse 3.006 siniestros por cada 100 mil cotizantes.

El MTSS presentó un informe sobre la evolución de la siniestralidad laboral entre 2014 y 2025. Los datos muestran que, en 2025, la incidencia de los accidentes de trabajo paró de crecer por primera vez desde la pandemia.

Este informe muestra que entre 2014 y 2019 hubo una disminución acumulada de los accidentes del 23%, mientras que entre 2021 y 2024 se acumuló un incremento del 18%.

Siguiendo esa tendencia al alza, la cartera proyectaba que en 2025 se alcanzarían los 3.194 siniestros por cada 100 mil cotizantes, pero la incidencia observada fue de 3.006, lo que representa una meseta.

“En el 2025, producto, no de un trabajo exclusivo del Ministerio, sino de un trabajo colectivo del Estado, de empleadores y trabajadores con el compromiso nacional por la vida, logramos que no siguiera creciendo la cantidad de accidentes, sino que esa recta ascendente se convirtiera en una línea horizontal”, dijo el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig.

La estabilización en 2025 “es sumamente importante porque se venía en un incremento permanente que aumentaba cada mes entre 180 y 200 accidentes cada 100 mil trabajadores cotizantes”, dijo Puig en rueda de prensa.

Destacó que se registró una baja “en forma importante” de los accidentes mortales en los últimos tres trimestres, pero que estos siguen en aumento cuando se trata de “accidentes de tránsito en ocasión del trabajo”.

“Que nadie piense que el objetivo está cumplido. Hay que reafirmar el compromiso del Estado, empleadores y trabajadores para seguir asociando el trabajo a la vida y no al siniestro, a la discapacidad o a la muerte”, concluyó Puig.

El empleo y la preservación de la vida

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló que, luego de un año de la implementación de la campaña impulsada junto con el Banco de Seguros del Estado (BSE), se logró frenar el aumento de los siniestros.

Este resultado refleja el compromiso por brindar respuestas concretas a los trabajadores, indicó.

Las autoridades destacaron la creación de un observatorio de seguridad y salud en el trabajo, una herramienta considerada clave para optimizar recursos, mejorar las condiciones y reducir la cantidad de accidentes

Castillo sostuvo que este logro se basa en la formación, la capacitación y el despliegue territorial. El desafío es redoblar los esfuerzos de fiscalización y concientización para consolidar un descenso sostenido de las cifras, asociando el empleo a la preservación de la vida.

El ministro agradeció el compromiso de sindicatos y empresarios e instó a incrementar el esfuerzo conjunto en los ámbitos tripartitos.

En ese sentido, destacó la implementación del observatorio de seguridad y salud en el trabajo, herramienta que consideró clave para optimizar recursos, mejorar las condiciones y reducir la cantidad de accidentes.

Seminario sobre enfermedades profesionales

Por su parte, el presidente del BSE, Marcos Otheguy, resaltó la mejora en los datos y afirmó que es el resultado directo del trabajo coordinado y las políticas públicas del gobierno.

El jerarca valoró la labor conjunta desarrollada en el observatorio de siniestros y adelantó que en setiembre se efectuará un seminario internacional en el que se abordarán las principales enfermedades profesionales que afectan a colectivos de trabajadores, en busca de optimizar las prácticas laborales y minimizar los riesgos del sector.