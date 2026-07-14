Estaba todo previsto para que este martes despegara el segundo vuelo con ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela. Esta ayuda para las víctimas y afectados por los dos terremotos del 24 de junio quedó en suspenso debido a un “cambio de reglas” que afecta los costos del viaje, explicó la ministra Sandra Lazo.

Luego de que el primer vuelo del Hércules KC 130-H despegara hacia Venezuela atrás el sábado 4 se esperaba que este martes saliera el segundo viaje con ayuda humanitaria hacia el país caribeño que enfrenta las devastadoras consecuencias del doble terremoto que ya se cobró la vida de más de 4.500 personas.

La primera entrega consistió en más de 7,5 toneladas de insumos médicos, más de 2 toneladas de productos de higiene personal, 3,5 toneladas de leche en polvo y 1,5 toneladas de equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.

El avión Hércules KC 130-H de la Fuerza Aérea está listo para despegar y llevar la segunda entrega, al igual que puede hacerlo el buque ROU 04 de la Armada Nacional, pero las nuevas reglas de los venezolanos motivaron la suspensión de este envío, explicó la ministra Lazo en conferencia de prensa.

Fuente: EFE MIGUEL GUTIERREZ

“Yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes tras una catástrofe como la que sucedió. En ese marco además cambian las reglas de juego”, explicó Lazo.

Por esta razón, se abrió una línea de diálogo entre las autoridades venezolanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores para definir los pasos a seguir.

Estos cambios, explicó la ministra, se deben a que las necesidades planteadas por Venezuela sufrieron modificaciones, al igual que las condiciones para el ingreso de la asistencia.

Fuente: EFE Ronald Peña R.

“Cuando salió el primer vuelo, había más cosas que podíamos ofrecer: efectivos, idoneidad en materia de agua potable y energía eléctrica. Sin embargo, las autoridades venezolanas definieron que no era eso lo que necesitaban. Ahora hay un nuevo cambio de reglas, y ese cambio tiene que ver con los costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos”, indicó la jerarca.

El segundo vuelo

Este segundo vuelo tenía previsto llevar a Venezuela medicamentos -en su mayoría-, alimentos no perecederos, insumos de higiene, frazadas y otros artículos de primera necesidad recolectados a través de donaciones que el Ejército recogió en la Embajada venezolana en Uruguay.

La magnitud del nuevo cargamento había hecho preparar también el buque ROU 04, en caso de que fuera necesario para transportar el mayor volumen de carga.