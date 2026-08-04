El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que no existe ninguna propuesta de EEUU para que Uruguay reciba a personas deportadas.

El canciller habló públicamente por primera vez ayer, lunes, sobre el diálogo con el gobierno de EEUU para recibir a deportados a una semana de que el diario The New York Times informara al respecto.

“Con nosotros empezaron a hablar, como empezaron a hablar con todos los países de América Latina, cuando nosotros asumimos, en marzo”, pero “como hablamos con los europeos sobre otros temas, como hablamos con los norteamericanos sobre otros temas, como hablamos con los asiáticos sobre otros temas”, dijo Lubetkin en una rueda de prensa, luego de un evento con los candidatos a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

El canciller dijo que “Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa, para enviar inmigrantes de tercera generación”. En ese sentido, afirmó que el gobierno uruguayo tiene definido no hacer público “cada debate que hacemos”.

Lubetkin insistió en que Uruguay no ha recibido hasta ahora “ninguna propuesta definitiva” de EEUU. El ministro cuestionó el tratamiento de la información por parte de la prensa.

“Ha salido un artículo de un diario en el cual no me reconozco, un diario norteamericano en el cual no me reconozco. Me sorprendió que a nivel local hayan tomado la referencia del diario norteamericano como la verdad verdadera”, señaló.

Según el artículo de The New York Times, el diálogo incluyó conversaciones entre Lubetkin y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La iniciativa tenía como cometido central la deportación de ciudadanos cubanos, si bien no se plantea dejarlo por escrito en esos términos, según el medio estadounidense.

A cambio, Uruguay recibiría trabajadores inmigrantes y podría “ganarse el favor de la administración Trump”, según publicó The New York Times.

Desde la Cancillería confirmaron la semana pasada la existencia de este diálogo, aunque aclararon que “es un diálogo que Estados Unidos tiene con muchos países, no solo con Uruguay”.

Sorpresa por el debate

Al respecto, Lubetkin manifestó: “Me sorprendió el debate que se dio por sentado, hasta con diálogos míos con el secretario de Estado de EEUU que no tienen el mínimo asidero, no tienen la mínima base (...) Nosotros no tenemos ninguna postura porque no tenemos ninguna propuesta”, recalcó.

“La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno, y vamos a seguir dialogando con EEUU sobre este y sobre cualquier tema”, dijo el canciller.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar”.