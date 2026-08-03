La empresa química Vibrantz resolvió cerrar sus puertas en Uruguay y dejó a 20 personas sin trabajo de forma intempestiva, lo que reavivó el debate por el proyecto de ley de preaviso obligatorio que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y es reclamado por los sectores sindicales.

Vibrantz Colors Solutions SA es una subsidiaria de una empresa con sede en Houston, en EEUU. Su cierre se suma a la lista de otras multinacionales que entre 2025 y lo que va de este año anunciaron cierres, eestructuras, y recortes como PedidosYa, la multinacional de soluciones de software, Ultimate Kronos Group (UKG), la empresa estadounidense Verizon, la empresa de software Sabre, la multinacional alemana BASF, la multinacional japonesa de autopartes Yazaki y el cierre de Fenedur, fabricante de La Gotita y de Novopren.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, expresó su preocupación por el cierre de la planta de Vibrantz en Montevideo.

El dirigente informó que este lunes está prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde se espera que participen representantes de la empresa, del sindicato y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Dárdano sostuvo que, cuando una empresa multinacional decide retirarse del país, las posibilidades de revertir esa decisión son muy bajas.

Reiteró el reclamo de una normativa que obligue a las empresas a comunicar con meses de anticipación su intención de cerrar.

Además, señaló que en caso de concretarse el cierre la idea es alcanzar una salida ordenada que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y contemple mejores condiciones para los trabajadores.

El dirigente sindical recordó que este cierre se suma a otros casos recientes que reflejan las dificultades que atraviesa la industria nacional y reiteró la necesidad de adoptar medidas para proteger el empleo.