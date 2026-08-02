El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió un comunicado advirtiendo a la población sobre la circulación de mensajes de texto falsos que alertan sobre supuestas multas o deudas de patentes. El organismo calificó estas comunicaciones como fraudulentas y pidió extremar las precauciones.

Según el MTOP, las notificaciones oficiales por infracciones de tránsito nunca exigen el pago de multas en un plazo de 24 horas ni amenazan con acciones legales o costos adicionales por falta de pago. Frente a estos mensajes —que intentan engañar a la ciudadanía para obtener datos personales o bancarios— la cartera recomendó no ingresar a enlaces desconocidos ni facilitar información sensible.

El ministerio instó además a que las consultas y verificaciones sobre infracciones se realicen únicamente a través de los canales oficiales , como Sucive y las respectivas intendencias, para evitar caer en estafas.

En caso de recibir una comunicación sospechosa, sugirió denunciarla y consultar directamente con las instituciones competentes antes de realizar cualquier acción o pago.