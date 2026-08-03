La compañía internacional de venta de entradas Ticketmaster anunció su desembarco en Uruguay tras concretar la adquisición de RED UTS, una de las principales empresas locales del rubro. Según el comunicado oficial, la incorporación combina “la experiencia y el conocimiento del mercado local de RED UTS con la tecnología, innovación y alcance global de Ticketmaster”.

Ticketmaster, que procesa 600 millones de entradas anuales en 35 mercados y forma parte del conglomerado Live Nation desde 2010, controla cerca del 70% del mercado de venta de entradas y eventos en vivo en Estados Unidos. La empresa también gestiona giras y promueve conciertos de más de 400 artistas y opera más de 250 salas para eventos a nivel global.

Javier Parra, líder de Ticketmaster para Uruguay y Chile, afirmó que el objetivo es ofrecer “una experiencia simple, segura y transparente desde que el fan descubre un evento hasta que cruza la puerta del recinto” y dijo que la compañía espera impulsar el crecimiento del entretenimiento en vivo en Uruguay.

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