Estados Unidos quiere aplicar una multa de 18.000 dólares a los migrantes que no acaten esta orden de ICE.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) presentó una propuesta para aumentar de manera significativa la sanción económica aplicada a determinados migrantes con orden de expulsión. De prosperar la medida, la multa pasaría de 5.130 a 18.000 dólares por cada caso que cumpla las condiciones establecidas.

Según la propuesta publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incremento está dirigido a quienes recibieron una orden de expulsión en ausencia, no abandonaron el país dentro del plazo correspondiente y posteriormente fueron localizados y detenidos por agentes de ICE.

¿Quiénes podrían recibir la multa de hasta 18.000 dólares?

La propuesta no alcanza a todos los migrantes, sino únicamente a quienes tengan una orden de expulsión emitida en ausencia y hayan incumplido la obligación de salir voluntariamente de Estados Unidos.

Si esas personas permanecen en el país y son detenidas posteriormente por agentes de ICE, podrían quedar sujetas a la nueva sanción económica si la normativa entra en vigor.

ICE propuso elevar las multas para determinados migrantes que incumplan órdenes definitivas de expulsión. (Fuente: Pixabay).

El Gobierno estadounidense sostiene que el monto actual no alcanza para cubrir los costos asociados a la identificación, detención, procesamiento y deportación de quienes incumplen estas órdenes judiciales.

Además, el documento prevé que los recursos recaudados se distribuyan en partes iguales entre la cuenta destinada a operaciones de detención y remoción de ICE y el Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.

¿La multa de 18.000 dólares ya está vigente?

No. Por el momento se trata de una propuesta normativa, no de una sanción ya aprobada.

El Departamento de Seguridad Nacional abrió un proceso de consulta pública para recibir observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. Durante ese procedimiento, ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas pudieron presentar comentarios a través del portal oficial de reglamentaciones del Gobierno federal.

Solo una vez concluido ese proceso y publicada una norma definitiva, el aumento podría entrar en vigor.

El motivo por el que ICE propone endurecer las sanciones

De acuerdo con la agencia, la iniciativa responde al fuerte crecimiento de las órdenes de expulsión dictadas en ausencia durante los últimos años.

Los datos oficiales incluidos en la propuesta muestran que estas órdenes pasaron de 62.510 en 2022 a 222.920 en 2024, lo que representa un incremento del 257%. Posteriormente, en 2025 la cifra aumentó otro 39%, hasta alcanzar aproximadamente 309.700 órdenes.

La propuesta forma parte de las medidas del Gobierno estadounidense para reforzar el cumplimiento de las normas migratorias. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Según el DHS, esta tendencia ha incrementado la carga operativa para las autoridades migratorias y dificulta el cumplimiento de las órdenes finales de expulsión.

¿Qué casos podrían quedar exentos de la sanción?

La propuesta también contempla excepciones para determinadas situaciones.

Entre ellas se encuentran los casos en que una orden de expulsión en ausencia sea anulada mediante una reapertura del proceso migratorio. Para ello, la persona deberá acreditar circunstancias excepcionales, como una enfermedad grave o que nunca recibió una notificación adecuada sobre la audiencia correspondiente.

Asimismo, el documento indica que, si la medida es aprobada, el valor de la multa se actualizaría periódicamente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), con el objetivo de mantener su valor real a lo largo del tiempo.