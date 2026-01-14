El presidente se reunirá con Lou Rinaldi, el embajador estadounidense en Uruguay.

Según trascendió, la reunión fue pedida por el diplomático y finalmente se concretará este jueves a la mañana.

Más allá de los temas bilaterales y comerciales que se puedan tocar, la captura de Nicolás Maduro en Carácas a manos de un comando militar de Estados Unidos, sin duda será tema de charla.

También se tocará el tema de las amenazas de intervención en Colombia, Cuba y Groenlandia, y la decisión de Trump de suspender por tiempo indeterminado el otorgamiento de visas de inmigración a ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay.

Uruguay había rechazado, oficialmente, la decisión de Trump de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.