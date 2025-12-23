El ministro afirmó que “está dentro de nuestro horizonte poder prescindir de la visa para que los uruguayos ingresen a Estados Unidos”. Menoni dijo para Uruguay la exoneración del visado “es un objetivo estratégico” para el país, que debe complementarse con otro factor clave para el turismo y los negocios: una conectividad aérea “anual y estable”.

Para el jerarca las negociaciones con las autoridades del gobierno de Estados Unidos constituyen “una continuidad política que trasciende al gobierno. Cuando salimos y decimos que hay estabilidad en Uruguay, esto es una prueba”.

Menoni realizó este anuncio durante el lanzamiento de una nueva conexión aérea directa entre Punta del Este y San Pablo de la aerolínea Gol, que se realizó en el aeropuerto internacional de Laguna del Sauce.

Esta nueva frecuencia conecta de forma directa al principal balneario uruguayo con San Pablo, uno de los mayores centros de conexión aérea del continente y se perfila como un impulso clave para la llegada de turistas brasileños, además de reforzar la estrategia de posicionar al aeropuerto del este como una terminal activa durante todo el año.

Durante la presentación se destacó que San Pablo funciona como un hub para Brasil, con enlaces a 27 destinos internos y siete internacionales, lo que amplía de manera significativa el alcance de la ruta hacia Punta del Este.

El primer vuelo arribó completo y las frecuencias previstas para enero ya se encuentran totalmente vendidas, con un perfil mayoritariamente compuesto por turistas brasileños, que se perfilan como protagonistas de la temporada, según destacaron las autoridades de la compañía aérea.