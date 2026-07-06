A partir de esta madrugada, las tarifas del servicio de taxi en todo el país aumentan un 7,8%, según confirmó Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi.

El ajuste llega después de más de un año sin variaciones en las tarifas y responde, según la gremial, al incremento sostenido en el costo de los combustibles que afecta directamente los costos operativos de los choferes.

Para los usuarios, el aumento implicará un encarecimiento inmediato de las carreras habituales, mientras que para los conductores representa un paliativo ante la suba de insumos pero no garantiza que compense por completo la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Desde la gremial se explicó que la revisión tarifaria tuvo en cuenta variables como el consumo de combustible, el mantenimiento vehicular y la necesidad de mantener la rentabilidad del servicio.