El gobierno anunció que remitirá al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución con el objetivo de que los ciudadanos legales uruguayos nacidos en el exterior sean considerados también nacionales.

En una conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó que la iniciativa fue consultada con los constitucionalistas Rúben Correa Freitas y Martín Risso y que pretende equiparar la condición jurídica de quienes obtienen la carta de ciudadanía con la de los nacidos en el país.

Según Díaz, la medida corrige “un problema real” que afecta a compatriotas que cuentan con ciudadanía legal pero no con la nacionalidad uruguaya, lo que genera diferencias prácticas y simbólicas en su estatus. El proyecto, aclaró, interpreta la Constitución para declarar que ambos grupos —los naturales y los legales— son nacionales uruguayos, sin modificar otros cuerpos normativos.

Consultado sobre si la reforma podría influir en la expedición de pasaportes, Díaz aseguró que el texto no menciona los pasaportes y que su alcance se limita a la interpretación constitucional. Esa precisión busca evitar controversias como las que surgieron cuando se discutió la supresión del lugar de nacimiento en los documentos de viaje.

El Ejecutivo calificó la iniciativa como una medida de justicia más que como una decisión con tinte partidario. Díaz dijo confiar en que las fuerzas políticas reconocerán la necesidad de resolver la situación y que la cuestión no debería ser objeto de confrontación política, aunque la tramitación parlamentaria será el termómetro para medir consensos.

La presentación formal del proyecto abre ahora un proceso legislativo que podría implicar debates sobre alcance jurídico, efectos administrativos y precedentes constitucionales; especialistas y partidos seguirán de cerca la discusión para evaluar su impacto práctico y simbólico.