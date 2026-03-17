El jerarca presentó ayer un informe al Directorio del Partido Nacional sobre la sequía que sufre el centro y sur del país, que afecta la calidad y cantidad de agua que OSE distribuye en Montevideo y el área metropolitana. La situación más preocupante se registra desde hace semanas en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. El Directorio del Partido Nacional recibió ayer a Charamelo, quien informó sobre la situación hídrica en el área metropolitana. Al finalizar la sesión, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, sostuvo que les “preocupa mucho el tema de la calidad del agua y el manejo que se está haciendo al respecto”. “Nosotros lo queremos hacer con responsabilidad, sin generar alarma. Pero, ante esta situación, generamos un grupo de trabajo en el directorio para hablar de este tema, porque van a haber acciones parlamentarias del Partido Nacional”, adelantó. Delgado sostuvo que “la mezcla de aguas que hoy está haciendo OSE hace que algunos valores estén por encima de lo normal, aun siendo aptas para consumo humano”. Afirmó que ante situaciones que obviamente escapan a la responsabilidad del gobierno, como “si llueve o no llueve”, la actitud de los partidos de la oposición “es diferente” a la de la oposición durante la anterior administración, encabezada por el nacionalista Luis Lacalle Pou. “Nosotros buscamos las soluciones sabiendo que había la mayor sequía de la historia y se logró que no haya ni un día sin agua apta para consumo humano. ¿Que había valores alterados? Sí. ¿Que había un poco más de salinidad? En algunos casos, sí, por la mezcla, pero también es verdad que fue siempre auditada por la OPS [Organización Panamericana de la Salud] y la OMS [Organización Mundial de la Salud] para que fuera apta para consumo humano”, explicó. Delgado subrayó que “jamás” generaron “algún tipo de alarma” sobre la salud de la población y recordó “algunos episodios que han sido lamentables”, como el de la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, cuando era intendenta de Montevideo, que generó “pánico público, infundado e innecesario”. Un informe divulgado a fines de febrero por OSE sobre el nivel de trihalometanos en el agua del sistema metropolitano consignó que algunas muestras superaron el límite establecido. Se trata de “compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro” que “se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua”, como materia orgánica o bromuros, según el documento. “En esto nosotros actuamos diferente. Obviamente, hay valores alterados, de trihalometanos, por la situación de sequía que hay. Pero nosotros, con responsabilidad, tratamos de buscar soluciones y no generar alarma pública”, dijo Delgado.